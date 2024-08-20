Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит спортивному директору «Оренбурга» Дмитрию Андрееву за резкие высказывания в адрес судей после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Ранее стало известно, что комитет по этике рассмотрит поведение и высказывания функционера.

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