Семин оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о московском «Спартаке».

«Только время покажет, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту». Но мне «Спартак» нравится, нравится своей агрессивностью. На мой взгляд, команда имеет хороший подбор качественных игроков. Но самая большая проблема сейчас для «Спартака» — громадное количество футболистов, претендующих на попадание в основной состав. А это может стать определённой психологической проблемой. Переизбыток игроков — это для тренера такая же большая проблема, как и их нехватка. Но и у многих других команд сейчас есть хорошие шансы стать чемпионом России», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 18 августа «Спартак» провёл матч 5-го тура РПЛ с «Факелом». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко. На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.