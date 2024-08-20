Хурадо: Федуна сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулеметами

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо рассказал историю, связанную с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном.

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— А сам Федун тебе каким запомнился?

— Я не был с ним знаком. Видел Федуна всего два раза в жизни.

— В одном из интервью ты рассказывал, что Федун приезжал на базу в сопровождении семи охранников, вооружённых тремя пулемётами. Это была шутка или фантазия журналиста?

— Нет, это была правда! Когда он приезжал на базу команды, его сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулемётами. Я видел это собственными глазами.

— Тебя это испугало?

— Нет, это же наш президент. Не думаю, что он хотел нам сделать что-то плохое, ха-ха, — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо московского «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.