Хурадо: Якин не преуспел в «Спартаке», потому что он очень плохой тренер

Хосе Мануэль Хурадо заявил, что Мурат Якин не справлялся с работой в «Спартаке».

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– Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер.

– Ничего себе. Расшифруешь?

– Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй – другое.

– Возможно, он просто был слишком мягким для «Спартака»?

– Да, чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Якин тренировал «Спартак» в сезоне-2014/15. Московский клуб закончил чемпионат России на 6-м месте и не попал в еврокубки, тренер был уволен по окончании сезона.