Хосе Хурадо: «Якин не преуспел в «Спартаке», потому что он очень плохой тренер. Один день он говорил одно, второй – другое. Никто не понимал, что должен делать»
Хосе Мануэль Хурадо заявил, что Мурат Якин не справлялся с работой в «Спартаке».
– Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер.
– Ничего себе. Расшифруешь?
– Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй – другое.
– Возможно, он просто был слишком мягким для «Спартака»?
– Да, чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Якин тренировал «Спартак» в сезоне-2014/15. Московский клуб закончил чемпионат России на 6-м месте и не попал в еврокубки, тренер был уволен по окончании сезона.
Синнер сдал две положительные допинг-пробы, но избежал дисквалификации
«Байер» сделал запрос по защитнику «Ливерпуля» ван ден Бергу. За игрока требуют 25 млн фунтов
Мостовой о Станковиче: «Игроки «Спартака» его уважают, а Абаскаля уважать им было не за что – заслуг никаких, вел себя странно. Обыграли всех, кого должны были, «Зенит» – первая серьезная проверка»