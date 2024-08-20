Лидер ЦСКА раскрыл свое худшее качество

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что ему стоит поработать над улучшением реализации моментов, а также назвал свои лучшие футбольные качества. Слова 20-летнего игрока приводит Legalbet.

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«Думаю, у меня хорошая техника и скорость. А вот над завершением атак мне еще точно нужно работать», — сказал Файзуллаев.

В сезоне-2024/25 Файзуллаев провел в составе ЦСКА четыре матча, в которых не смог отличиться голевыми действиями.

В пяти прошедших турах Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы одержали две победы — над «Пари НН» (3:1) и «Оренбургом» (5:1), потерпели два поражения — от «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1), а также один раз сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.