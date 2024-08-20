Мостовой о Станковиче: «Игроки «Спартака» его уважают, а Абаскаля уважать им было не за что – заслуг никаких, вел себя странно. Обыграли всех, кого должны были, «Зенит» – первая серьезная проверка»
Александр Мостовой оценил игру «Спартака» на старте сезона Мир РПЛ.
«Игроки «Спартака» уважают Станковича и выходят на поле с правильным настроем. Видно, что в команде рабочая футбольная атмосфера. При Абаскале было не так. Да и футболистам не за что было его уважать. Вел он себя странно, заслуг у него никаких нет. Перехваливать Станковича тоже пока не стоит. Ни одного серьезного матча «Спартак» еще не выиграл. Обыграли всех, кого и должны были. Но радует, что сделали это уверенно. Ну а «Зенит» – первая серьезная проверка для сербского тренера», – сказал бывший игрок сборной России.
Sports.ru: главные новости
Изидор интересен клубу Чемпионшипа. Форвард «Зенита» может уйти в аренду с правом выкупа («СЭ»)
Гаджиев о Джикии в «Динамо» Махачкала: «Он сказал: «Если не в серьезный клуб, то только к вам». Георгий в этом плане глубокий мужик, помнит все хорошее, что для него делается»
Синнер сдал две положительные допинг-пробы, но избежал дисквалификации