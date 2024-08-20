Капитан «Факела» Квеквескири: никогда не смотрю на решения ЭСК, КДК

34-летний полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос, что он думает о судействе в первых турах Российской Премьер-Лиги.

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«Мне без разницы, есть люди, которые в этом разбираются. Не обращаю внимание никогда на решения ЭСК. Никогда не смотрю на решения ЭСК, КДК…(ЭСК — Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. КДК — Контрольно-дисциплинарный комитет.— Прим. «Чемпионата»). Что я могу там изменить? Если это касается меня и клуба, то обращаю внимание. Если нет — не моё дело», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал одно очко и на текущий момент находится на последнем, 16-м месте. В следующем туре воронежский клуб встретится с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» и состоится 24 августа.