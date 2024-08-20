Гари Невилл раскритиковал Энцо Фернандеса за игру в матче с «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл подверг критике полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса за его выступление в матче с «Манчестер Сити».

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Фернандес, который был капитаном команды в отсутствие Риса Джеймса, был задействован на позиции атакующего полузащитника. Невилл отметил, что аргентинец не смог проявить себя как в обороне, так и в атаке, особенно в первом тайме. По словам эксперта, игрок «Челси» часто прессинговал в ситуациях, где не мог выиграть мяч, после чего выражал недовольство действиями партнёров.

«Энцо Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет. Затем он разводит руками, как будто спрашивает у команды: «Где вы были?» Но он никого не обманывает», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе 2023 года за € 121 млн.