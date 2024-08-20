Ван Дейк, Родри, Холанд — в команде года АПЛ по версии PFA

Пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации Великобритании (PFA) представила сборную лучших футболистов минувшего сезона английской Премьер-лиги. Напомним, в этой номинации сами футболисты голосовали за других игроков.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Вильям Салиба («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Габриэл Магальянс («Арсенал»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги чемпионом стал «Манчестер Сити». Второе место занял лондонский «Арсенал». На третьей строчке расположился «Ливерпуль».