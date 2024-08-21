Гегемон региона и команда с чешским вратарем. С кем сыграет Россия в сентябре

С Вьетнамом и Таиландом команде Валерия Карпина вряд ли будет просто!

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РФС сообщил, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Игры пройдут в Ханое на стадионе «Ми Динь». Игра и с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Также пресс-служба РФС сообщила, что встречи пойдут в зачёт рейтинга ФИФА. Ранее сборная России ни разу не играла со сборными Вьетнама и Таиланда. Эти матчи вообще станут первыми для национальной команды с представителями Юго-Восточной Азии. Экзотика! А что вообще известно о сборных Вьетнама и Таиланда?

Вьетнам выиграл один матч в 2024-м. Главная звезда — чех с вьетнамскими корнями

Первый соперник команды Валерия Карпина – Вьетнам. Сборная занимает 115-е место в рейтинге ФИФА и за семь матчей в 2024-м одержала одну победу. Вьетнам в июне обыграл Филиппины (3:2) в отборочном цикле ЧМ-2026. Но также команда уступила дважды Индонезии (0:1, 0:3) и Ираку (1:3). На Кубке Азии Вьетнам также провалился. Проиграли все три матча: Японии (2:4), Индонезии (0:1) и Ираку (2:3). А за 13 встреч в 2023 году вьетнамцы одержали шесть побед (над Мьянмой, Индонезией, Филиппинами, Гонконгом, Сирией и Палестиной), пять раз уступили и дважды сыграли вничью. В общем, назвать Вьетнам командой для битья всё же не получится.

За свою историю вьетнамцы три раза участвовали в Кубке Азии (2007, 2019, 2023) и дважды выходили в четвертьфинал (в первых двух случаях). На чемпионаты мира сборная не отбиралась, зато является участником чемпионата АСЕАН (чемпионат Юго-Восточной Азии). Вьетнам два раза выигрывал турнир (2008, 2018), а в 2023-м занял второе место (в двухматчевом финале уступили как раз Таиланду).

Тренера вьетнамцев вы вряд ли знаете. Это южнокорейский специалист Ким Сан Сик. Игровую карьеру он провёл на родине, но при этом сыграл за сборную 59 матчей. И даже участвовал в ЧМ 2006 года в Германии.

Футболисты сборной Вьетнама также не впечатляют именами. Они все выступают на родине. Самый дорогой игрок (€ 550 тыс. по данным Transfermarkt) – голкипер Филип Нгуиэн. Он родился в 1992 году в Чехословакии, а до 2023-го выступал за различные чешские клубы. Нгуиэн – воспитанник пражской «Спарты», также на его счету 77 матчей за «Слован» из Либереца. В июле 2019 года появилась информация, что Филип находится в процессе получения вьетнамского гражданства и готов выступать за сборную Вьетнама. Однако осенью 2020 года вратарь получил вызов в сборную Чехии на матчи Лиги наций, в которых оставался на скамейке запасных. Так что возможность манёвра оставалась. И в декабре 2023-го Нгуиэн получил вьетнамское гражданство, а в 2024 году дебютировал за сборную. На каких условиях Филип получил паспорт Вьетнама? Его отец – вьетнамец.

Таиланд — гегемон ЮВА. И даже выходит в плей-офф Кубка Азии

Таиланд – чуть более солидная команда. Она занимает 101-е место в рейтинге ФИФА, а на последнем Кубке Азии — 2023 вышла в плей-офф. На групповом этапе таиландцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (0:0) и Оманом (0:0), а также одержали победу над Кыргызстаном (2:0). Но в 1/8 финала Узбекистан остановил Таиланд – 2:1. В январе 2024-го таиландцы уступили в товарищеском матче Японии (0:5). А в отборочном цикле ЧМ-2026 дважды не смогли обыграть Южную Корею (1:1, 0:3), скатали ничью с Китаем (1:1) и оказались сильнее Сингапура (3:1). Вывод? У Таиланда куда более серьёзные соперники, чем у Вьетнама. Ожидаем, что уровень сопротивления в матче с Россией окажется высоким.

На Кубках Азии Таиланд – частый гость. За свою историю команда пропустила всего четыре турнира. В 1972-м удалось даже занять третье место, а на Кубках 2019 и 2023 года таиландцы выходили в плей-офф. На чемпионаты мира Таиланд не отбирался, а на Кубках АСЕАН команда постоянно участвует в решающих стадиях: 10 финалов и семь побед за 14 турниров. Таиландцы – сильнейшая сборная Юго-Восточной Азии. Так что недооценивать эту команду точно не стоит.

Тренирует сборную Таиланда японский специалист Масатада Исии. Ничем выдающимся он не отличается. Игровую карьеру провёл на родине, тренировать также начинал в Японии. А в 2019 году оказался в таиландском клубе «Самут Пракан Сити», после чего остался работать в Таиланде (в сборной находится с 2023-го).

Примечательных игроков в сборной нет. Общая стоимость состава – € 10,2 млн (для сравнения, у России € 183,2 млн). Хотя у Таиланда есть два игрока с трансферным ценником в € 1 млн: это форвард Супачай Джайдед и полузащитник Чанатхип Сонгкрасин. Также у таиландцев есть легионеры, например, вингер Супханат Муеанта (бельгийский «Ауд-Хеверле Лёвен»).