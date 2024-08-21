Бруну Фернандеш прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» португальский полузащитник Бруну Фернандеш раскрыл требования, которые выдвинул руководству клуба в ходе переговоров по новому контракту.

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«Я не требовал, чтобы мне пообещали победу в чемпионате. Понимаю, что никто не может это гарантировать. Но у нас должна быть команда, способная бороться за все трофеи на протяжении сезона. Нам нужно выступать на самом высоком уровне, чтобы конкурировать. Думаю, клуб старается привлечь как можно больше хороших футболистов, чтобы обеспечить конкурентоспособность. Я вижу, что прилагаются необходимые усилия», – приводит слова Фернандеша пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, на прошлой неделе Фернандеш продлил контракт с «красными дьяволами». Действующее трудовое соглашение 29-летнего Фернандеша с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2027 года.

Полузащитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. За этот период португалец принял участие в 235 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 67 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.