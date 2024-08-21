Травмы Вендела и Глушенкова назвали ощутимой потерей для «Зенита»

Российский футбольный тренер Сергей Ташуев заявил, что отсутствие Максима Глушенкова и Вендела из-за травм серьезно скажется на игре петербургского «Зенита» в ближайших матчах. Его слова приводит «Советский спорт».

«На самом деле, для сине-бело-голубых отсутствие двух игроков такого уровня – ощутимая потеря. Вендел – системообразующий игрок, хорошо взаимодействующий с Глушенковым, Кассьерой и Клаудиньо. Без него, очевидно, взаимодействие в команде ухудшается», — заявил Ташуев.

19 августа Глушенков перенес операцию из-за травмы руки, полученной в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками. 24-летний полузащитник ближайшее время будет передвигаться с металлической спицей в кости правой руки. Ожидается, что перелом лучевой кости затянется приблизительно через 3–4 недели. Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена, полученной в игре с «Динамо».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.