Нагучев: с Соболевым точно произошло что-то личное

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о ситуации Александра Соболева в московском «Спартаке».

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«Всё к этому шло в течение нескольких лет. Не было никакого секрета в том, какой футболист Соболев в «Спартаке». Именно так закрылся Джекил и открылся Хайд. Всё выглядит по-идиотски. Не может взрослый человек себя так вести. Не знаю, что Соболев хочет доказать. Сумасшедшая зарплата, ты играешь в «Спартаке», у тебя прекрасная семья, ты обеспечен всем. Вопрос: что ещё надо? С ним точно произошло что-то личное», — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.