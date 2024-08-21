РФС может изменить дисциплинарный регламент из-за дела директора «Оренбурга»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что расследование по делу спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о критике судей может повлечь усовершенствование дисциплинарного регламента.

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«Я обратился в комитет по этике. Комитет разберётся, Андреева пригласят на заседание. Но также возникает вопрос, как он оказался в той зоне, где не должен был быть? Возможно, это потребует дальнейшего совершенствования регламента, так как сейчас контрольно-дисциплинарный комитет не может рассматривать данный эпизод из-за того, что спортивный директор не включён в заявку на матч. Поэтому эпизод рассматривает комитет по этике», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физическое воздействие к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».