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«Далека, как до Луны». Медведев на вопрос о том, близка ли к закрытию сделка по переходу Соболева в «Зенит»

Александр Медведев высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

Медведев высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»
© Sports.ru

В июле 27-летний форвард «Спартака» был отстранен от тренировок с основным составом.

– Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер?

– Неслучайно нет.

– Насколько эта сделка близка к закрытию?

– Далека, как до Луны, – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.

Футбол
Александр Соболев
Александр Медведев