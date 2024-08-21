Медведев высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Александр Медведев высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

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В июле 27-летний форвард «Спартака» был отстранен от тренировок с основным составом.

– Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер?

– Неслучайно нет.

– Насколько эта сделка близка к закрытию?

– Далека, как до Луны, – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.