Медведев высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

«Далека, как до Луны». Медведев на вопрос о том, близка ли к закрытию сделка по переходу Соболева в «Зенит»
Александр Медведев высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
В июле 27-летний форвард «Спартака» был отстранен от тренировок с основным составом.
– Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер?
– Неслучайно нет.
– Насколько эта сделка близка к закрытию?
– Далека, как до Луны, – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.
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«Далека, как до Луны». Медведев на вопрос о том, близка ли к закрытию сделка по переходу Соболева в «Зенит»
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