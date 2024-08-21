Мостовой сказал, что рекомендовал «Спартаку» Глушенкова

Александр Мостовой сказал, что рекомендовал «Спартаку» Максима Глушенкова.

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Полузащитник «Зенита» забил 7 голов в 5 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ. В игре с «Химками» он сломал руку, в связи с чем пропустит матч 6-го тура против «Спартака».

«У нас быстро всех возвышают и всех понижают. Это касается многих сфер, не говоря уже про футбол. Я всегда выступаю за то, что если человек играет здорово, как в данном случае Максим Глушенков, который и забивает, и отдает результативные передачи, то почему бы о нем не говорить хорошо. Меня всегда возмущает и бесит то, что человек забил один-два мяча и о нем сразу же рассказывают, что он уже чуть ли не легенда. Глушенков свою похвалу заслужил. А чтобы не считать, что его переоценивают, приведу пример. Ребята, я вам еще несколько лет назад говорил, когда он еще играл в «Крыльях Советов», – посмотрите на паренька, я хотел, чтобы он пришел в «Спартак». Но никто ведь меня не слушал, у нас ведь Мостового особенно не слушают (с улыбкой). У нас ведь слушают псевдоэкспертов, их фамилии я называть не буду. И когда Максим ударно начал забивать в «Зените», я сказал – сравните его и Клаудиньо. Разница между ними в чем: Клаудиньо порой по 10 касаний делает, да, это хорошо, но нужно ведь быстро играть и забивать. А Глушенков и забивает, и отдает, КПД у него ведь другой. Клаудиньо – тоже сильный футболист, но разница между ними в том, что Глушенков врывается в зоны, убегает и забивает. А бразильцу для того, чтобы забить, надо еще подойти на более близкую дистанцию», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива». Ранее он выступал за «Крылья Советов». Летом 2022 года самарцы выкупили футболиста у «Спартака», до этого дважды арендовав его.