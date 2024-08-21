Радимов сравнил «Зенит» с «Реалом», говоря о травмах Вендела и Глушенкова

«Зенит» столкнется с трудностями из‑за потерь Вендела и Максима Глушенкова из‑за травм, так как равноценной замены игрокам стартового состава нет ни у кого, даже у мадридского «Реала», заявил бывший полузащитник петербургского клуба Владислав Радимов.

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«Зенит» 18 августа сыграл вничью с «Химками» (1:1) в пятом туре МИР РПЛ. По ходу матча Глушенков получил травму, игроку был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением. Вендел пропускал матч из‑за травмы.