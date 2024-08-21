Радимов сравнил «Зенит» с «Реалом», говоря о травмах Вендела и Глушенкова
«Зенит» столкнется с трудностями из‑за потерь Вендела и Максима Глушенкова из‑за травм, так как равноценной замены игрокам стартового состава нет ни у кого, даже у мадридского «Реала», заявил бывший полузащитник петербургского клуба Владислав Радимов.
«Зенит» 18 августа сыграл вничью с «Химками» (1:1) в пятом туре МИР РПЛ. По ходу матча Глушенков получил травму, игроку был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением. Вендел пропускал матч из‑за травмы.
— Двух равноценных составов нет даже у мадридского «Реала». Всегда те футболисты, которые в старте, в какой‑то степени все равно выше уровнем, чем запасные, в силу тех или иных возможностей. Допустим, Ерохин классный футболист, выходит, забивает, делает все возможное, но Ерохину сколько уже лет, 35 или 36? И понятно, что на его позиции условный Глушенков более мобильный в свои годы. Это очевидная вещь, — цитирует Радимова «РБ Спорт».