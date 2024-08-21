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Футболист «Крыльев Советов» Ороско считает Барко самым сильным игроком РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско назвал новичка «Спартака» Эсекьеля Барко лучшим футболистом МИР РПЛ на данный момент.

Футболист «Крыльев Советов» назвал самого сильного игрока РПЛ
© ПФК «Крылья Советов»

Барко перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из аргентинского «Ривер Плейта». За этот же клуб выступал Ороско, который с весны сезона‑2023/24 играет за «Крылья Советов».

— Барко, который сейчас играет в «Спартаке», очень опытный и всесторонне развитый футболист. Мы играли вместе в Аргентине. Позвал бы его в «Крылья Советов», — сказал Ороско Metaratings.ru в ответ на вопрос, кто, по его мнению, самый сильный футболист лиги на данный момент.

Барко провел за «Спартак» 4 матча в РПЛ, на его счету 2 гола и 3 голевых передачи.

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