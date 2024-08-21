Футболист «Крыльев Советов» назвал самого сильного игрока РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско назвал новичка «Спартака» Эсекьеля Барко лучшим футболистом МИР РПЛ на данный момент.

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Барко перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из аргентинского «Ривер Плейта». За этот же клуб выступал Ороско, который с весны сезона‑2023/24 играет за «Крылья Советов».

— Барко, который сейчас играет в «Спартаке», очень опытный и всесторонне развитый футболист. Мы играли вместе в Аргентине. Позвал бы его в «Крылья Советов», — сказал Ороско Metaratings.ru в ответ на вопрос, кто, по его мнению, самый сильный футболист лиги на данный момент.

Барко провел за «Спартак» 4 матча в РПЛ, на его счету 2 гола и 3 голевых передачи.