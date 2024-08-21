Радимов: у «Динамо» нет запаса прочности, как у «Спартака» или «Зенита»

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о выступлении московского «Динамо» на старте сезона-2024/2025. По мнению эксперта, у бело-голубых нет запаса прочности по сравнению с «Зенитом» и «Спартаком».

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«У «Динамо» пока всё же нет запаса прочности, который, допустим, в последних играх есть у «Спартака», у «Зенита», который есть у «Локомотива» в каких-то матчах. А у «Динамо» всё на тоненького. Конечно же, им надо добавлять в плане уверенности и спокойнее дожимать команды ниже классом, если они хотят бороться за чемпионство. Пока я этого у «Динамо» не вижу», – приводит слова Владислава Радимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам пяти стартовых туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице.