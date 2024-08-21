Радимов: если Пиняев не прибавит, он окажется на скамейке

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался о невзрачном отрезке нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева на старте сезона-2024/2025. По мнению эксперта, если Пиняев не прибавит, то может оказаться на скамейке запасных московского клуба.

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