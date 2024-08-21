В ролике УЕФА о Лиге чемпионов был указан российский флаг

21 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал ролик с объяснением нового формата жеребьевки Лиги чемпионов с помощью компьютера, в одном из фрагментов которого во время генерации случайных команд появляется флаг России. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

© UEFA.com

Жеребьевка первой Лиги чемпионов в новом формате состоится 29 августа в Монако.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола с зимы 2022 года.

С нового сезона в розыгрыше турнира будут участвовать не 32 команды, как было раньше, а 36. Изменен также формат проведения — раньше клубы делились на группы, теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале турнира переиграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Позднее испанский клуб также завоевал Суперкубок ЕФА, одолев итальянскую «Аталанту».