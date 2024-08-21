Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» высказался о ситуации Соболева

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о ситуации нападающего Александра Соболева, который может перейти из московского клуба в санкт-петербургский.

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«Что происходит в ситуации с Соболевым? Пока, честно говоря, не понимаю, кто и чего добивается. Человек уже растренирован. Когда он форму наберёт? Сколько времени он будет приходить в игровой тонус, если вернётся в основу «Спартака»? Как это скажется на его моральном состоянии — он до зимы играть не будет нормально? Если трансфер стоит 30 млн, как в контракте, то зимой и трёх уже не дадут», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.