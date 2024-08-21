Чемпион мира Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой»

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Теперь контракт 31‑летнего вратаря рассчитан до 2029 года.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года, в составе команды аргентинец провел 160 матчей, 54 из которых отстоял «на ноль». Ранее Мартинес также защищал цвета «Арсенала», «Вулверхэмптона» и «Хетафе».

В составе сборной Аргентины Мартинес стал победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).