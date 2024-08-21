Акинфеев рассказал, когда закончит карьеру

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что планирует играть еще полтора-два года. Слова вратаря приводит «Матч ТВ».

«Для меня этот мяч значит многое, это вся моя жизнь. Я полюбил его в 4,5 года, надеюсь, что ещё года полтора‑два он побудет у меня, — сказал Акинфеев.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе — на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.

В турнирной таблице текущего чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав семь очков.