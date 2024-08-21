Дзюба: судейство в чемпионате Турции намного хуже, чем в России

Российский форвард Артем Дзюба заявил, что уровень судейства в России намного выше, чем в чемпионате Турции.

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Дзюба в 2022 году выступал в составе турецкого «Адана Демирспор», провел четыре матча и забил один мяч.

— Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол. При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое‑то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и более предвзято, чем в России, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Дзюбе 35 лет, с конца мая он находится без команды после ухода из московского «Локомотива» в связи с истечением срока контракта.