Роналду объявил о запуске канала на YouTube

Криштиану Роналду завел канал на ютубе.

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В своих соцсетях форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии объявил о запуске официального канала на видеохостинге.

«Конец ожиданию! Наконец у меня появился YouTube-канал! Подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне в этом новом путешествии», – написал Криштиану.

Менее чем за час после официального объявления на канал Роналду подписались более 600 тысяч человек.