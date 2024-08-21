Роналду объявил о запуске канала на YouTube

Роналду объявил о запуске канала на ютубе. Более 600 тысяч человек подписались в первый час
Криштиану Роналду завел канал на ютубе.
В своих соцсетях форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии объявил о запуске официального канала на видеохостинге.
«Конец ожиданию! Наконец у меня появился YouTube-канал! Подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне в этом новом путешествии», – написал Криштиану.
Менее чем за час после официального объявления на канал Роналду подписались более 600 тысяч человек.
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Роналду объявил о запуске канала на ютубе. Более 600 тысяч человек подписались в первый час
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