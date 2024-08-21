Ветеран «Спартака» предсказал результат матча красно-белых с «Зенитом»

Московский «Спартак» сыграет вничью с «Зенитом» в матче 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такой прогноз в комментарии «Газете.Ru» дал бывший нападающий красно-белых и петербургской команды Максим Деменко.

«Я считаю, что «Спартак» сыграет со «Зенитом» вничью, но забитые мячи будут. Думаю, матч закончится со счетом 1:1», — считает Деменко.

В 5 туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.