Футболист «Торпедо» рассказал, в какой должности хотел бы работать в клубе

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил «Матч ТВ», что хочет поработать тренером или селекционером.

Форвард начал карьеру в «Торпедо», за которое выступал в 2000–2004 годах, затем вернулся в клуб в 2019‑м. За московскую команду Лебеденко забил 46 мячей. В июне президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил «Матч ТВ», что после 250‑го матча за команду Лебеденко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб.

— Вы не говорили, кем станете в «Торпедо». Но кем бы хотелось быть?

— Я буду учиться на тренера. Меня интересует тренерская работа. Но и селекционная работа рядом. Есть такой тренер‑селекционер. Одно другому не мешает. И то, и другое достаточно интересные направления. Как ни крути, это связано с футболом. Где‑то с подбором игроков, где‑то с их обучением, — сказал Лебеденко «Матч ТВ».