Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил золотую кнопку от YouTube. Он продемонстрировал её в очередном видео на канале.

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Криштиану Роналду заявил о создании YouTube-канала вчера, 21 августа. К настоящему моменту на канал подписаны более 17,9 млн аккаунтов.

Видео доступно на YouTube-канале UR · Cristiano.

Ранее сообщалось, что канал Роналду стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству затраченного времени для набора первого миллиона подписчиков. Отмечалось, что для мирового рекорда каналу потребовалось 90 минут.

В сезоне-2024/2025 39-летний Криштиану Роналду принял участие в матче за Суперкубок Саудовской Аравии и отметился забитым мячом. «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счётом 1:4.