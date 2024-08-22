Опубликован рейтинг 15 главных трансферных провалов в истории футбола

Известное мировое издание Goal.com опубликовало рейтинг 15 самых провальных трансферов в истории футбола во всех лигах.

Первую строчку занял переход в «Барселону» Усмана Дембеле из «Боруссии» в 2017 году. Второе место занял трансфер бельгийского крайнего нападающего Эдена Азара в мадридский «Реал» из «Челси» (2019). На третьей позиции расположился переход бразильского атакующего хавбека Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018-м.

Полный список трансферных провалов по версии издания Goal.com:

Отметим, что больше всего провальных трансферов среди клубов совершили «Барселона» (4), «Манчестер Юнайтед» (3) и «Челси» (3).