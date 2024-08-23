Семак оценил серьезность травмы Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что повреждение руки у нападающего Максима Глушенкова достаточно серьёзное, поэтому футболист не может тренироваться в общей группе.

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— У Глушенкова сломана не нога, а рука. Сможет ли он вскоре начать работать в общей группе или этого не произойдёт, пока не будут ликвидированы все последствия операции?

— Травма, безусловно, серьёзная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. А первое время — никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на её заживление, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн. В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» Максим Глушенков получил травму руки.