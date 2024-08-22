«Барселона» может подписать олимпийского чемпиона в составе Испании

Правый защитник «Альмерии» и олимпийской сборной Испании Марк Пубиль попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает Goal.com.

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По информации источника, «Барселона» собирается предпринять попытку подписания игрока, чтобы найти профильную подмену для Жюля Кунде на позицию правого защитника. Отмечается, что делами испанца занимается тот же агент, что и у Федерико Кьезы, с которым каталонцы уже обсуждают потенциальное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что защитник Пубиль должен был перейти в «Аталанту» за € 20 млн. Однако после завершения Олимпийских игр в Париже, где испанцы завоевали золотые медали, футболист не отправился на медосмотр в итальянскую команду, а переговоры между клубами остановились.

В минувшем сезоне 21-летний Пубиль принял участие в 30 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 4 млн. Срок соглашения с клубом из Сегунды действует до июля 2029.