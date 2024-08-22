Агенты Сперцяна пытаются организовать трансфер футболиста в Европу

По информации СМИ, агенты Эдуарда Сперцяна пытаются организовать трансфер атакующего полузащитника "Краснодара" в Европу. Однако сообщается, что 24-летний футболист может остаться в клубе до зимнего трансферного окна. Желанием игрока сборной Армении перейти в один из европейских клубов обусловлено снижение его эффективности на поле.

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За ситуацией продолжает следить французский клуб "Ланс", который ранее проявлял интерес к Сперцяну и может вернуться к переговорам.

По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Его действующее соглашение с "Краснодаром" рассчитано до 30 июня 2026 года.