Armenie Football: агенты Сперцяна пытаются организовать трансфер футболиста в Европу
По информации СМИ, агенты Эдуарда Сперцяна пытаются организовать трансфер атакующего полузащитника "Краснодара" в Европу. Однако сообщается, что 24-летний футболист может остаться в клубе до зимнего трансферного окна. Желанием игрока сборной Армении перейти в один из европейских клубов обусловлено снижение его эффективности на поле.
За ситуацией продолжает следить французский клуб "Ланс", который ранее проявлял интерес к Сперцяну и может вернуться к переговорам.
По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Его действующее соглашение с "Краснодаром" рассчитано до 30 июня 2026 года.
Armenie Football: агенты Сперцяна пытаются организовать трансфер футболиста в Европу
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