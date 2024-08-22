Экс-футболист «Спартака» рассказал о разнице профессиональных и медийных команд

Бывший футболист московского «Спартака», а сейчас игрок медийного клуба «Broke Boys» Павел Яковлев рассказал об отличии медиаклубов от профессиональных. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Команды из профессионального футбола лучше готовы физически. Очень важно находиться в тонусе», — заявил Яковлев.

33-летний футболист выступает за «Broke Boys» с 2024 года. В профессиональной карьере Яковлев играл в московском «Спартаке», «Крыльях Советов», «Факеле» и других командах.

22 августа «Broke Boys» последним из медийных клубов сыграет за право выйти в третий раунд Пути регионов Кубка России. Они сразятся с дзержинским «Химиком».