Ширко поделился мыслями об игре «Спартака» под руководством Станковича

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко поделился мыслями об игре красно-белых под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

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«В этом году «Спартак» сильнее, чем в прошлом? Я бы не стал пока делать такие выводы, потому что надо сыграть с принципиальными соперниками и понять силу команды Станковича. Два месяца — это мало для тренера, чтобы построить новую команду. Пока контроль мяча в большинстве матчей меня радует. При Станковиче у «Спартака» в семи матчах четыре крупные победы? Вы же видели, что с «Ахматом» команда не смогла ничего сделать. Как я сказал, когда соперник сопротивляется и красно-белые долго не могут забить, они до конца матча не могут распечатать ворота оппонента. Когда быстро забивают — игра складывается. Поэтому надо уметь играть и против тактики «автобуса», и против клубов, которые исповедуют открытый футбол», — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды. С сентября 2023-го по май 2024-го Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.