«МЮ» предложили подписать Чилуэлла. «Челси» купил защитника за 45 млн фунтов в 2020-м
Бен Чилуэлл может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ранее заявил, что защитнику лучше покинуть команду, если он хочет получать больше игровой практики.
Чилуэлл не сыграл в матче первого тура АПЛ против «Манчестер Сити», а также остался вне заявки на игру квалификации Лиги конференций против «Серветта».
По информации talkSPORT, «Манчестер Юнайтед» получил предложение подписать футболиста лондонцев.
Бен Чилуэлл перешел в «Челси» из «Лестера» в 2020 году за 45 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне защитник провел 13 матчей в АПЛ, играя в среднем 58 минут за игру.