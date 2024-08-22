Бен Чилуэлл может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ранее заявил, что защитнику лучше покинуть команду, если он хочет получать больше игровой практики.

Чилуэлл не сыграл в матче первого тура АПЛ против «Манчестер Сити», а также остался вне заявки на игру квалификации Лиги конференций против «Серветта».

По информации talkSPORT, «Манчестер Юнайтед» получил предложение подписать футболиста лондонцев.

Бен Чилуэлл перешел в «Челси» из «Лестера» в 2020 году за 45 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне защитник провел 13 матчей в АПЛ, играя в среднем 58 минут за игру.