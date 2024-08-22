Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Игра 6-го тура РПЛ состоится 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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