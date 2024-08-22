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Объявлена бригада арбитров на матч «Зенит» — «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

Объявлена бригада арбитров на матч «Зенит» — «Спартак»
© РИА Новости

23 августа (пятница)

«Рубин»«Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

24 августа (суббота)

ЦСКА«Акрон»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит»«Спартак»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.

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Иван Абросимов
Сергей Цыганок
Роман Сафьян
Владимир Казьменко
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Алексей Стипиди
Андрей Веретешкин
Максим Гаврилин
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Алексей Резников
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
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