Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов заявил, что до встречи с новичком команды Мохаммаджавадом Хоссейннежадмахаленколаем Рамезаном думал, что самая длинная фамилия в футболе у Златана Ибрагимовича. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Думаю, максимум, что мы можем — говорить «Джавад». Полностью точно нет. До встречи с ним думал, что самая длинная фамилия в футболе у Ибрагимовича», — заявил Шумахов.

19 августа Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в истории в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В матче пятого тура чемпионата России дагестанская команда оказалась сильнее грозненского «Ахмата». Игра прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 1:0.

Единственный мяч в игре забил иранский нападающий Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад — форвард отличился точным ударом с левой ноги на 87-й минуте игры.

После этой победы махачкалинский коллектив в турнирной таблице набрал пять очков и поднялся на 11-е место чемпионата России. «Ахмат» с тремя баллами расположился на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре махачкалинцы сыграют на выезде против казанского «Рубина». Игра пройдет 23 августа на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ахмат» в шестом туре сыграет против подмосковных «Химок» — матч состоится 24 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.