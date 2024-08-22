Чанов прокомментировал игру новичков ЦСКА

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, какое впечатление у него сложилось от игры новых игроков московского клуба, пришедших в команду в летнее трансферное окно.

© Спорт день за днем

«Думаю, можно сказать, что среди всех новичков на сегодняшний день по сути только Круговой по-настоящему усилил состав армейцев. Жемалетдинов и Койта пока ещё адаптируются», — сказал Чанов Legalbet.

Защитник Данил Круговой стал игроком армейского клуба летом 2024 года на правах свободного агента. Соглашение игрока с ЦСКА действует до конца сезона-2027/2028 и включает возможность пролонгации еще на сезон.

Полузащитник Рифат Жемалетдинов, форвард Артем Шуманский и нападающий Секу Койта также присоединились к ЦСКА летом 2024 года.