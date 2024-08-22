Титов: нельзя сравнивать ситуации Соболева и Дзюбы в «Спартаке»

Экс‑полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что нельзя сравнивать ситуации нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбы в клубе.

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После поражения «красно‑белых» в первом туре МИР РПЛ от «Оренбурга» (0:2) Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». СМИ сообщали о возможном уходе 27‑летнего игрока из московского клуба. За «Спартак» Соболев выступает с января 2020 года. На счету форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 139 играх.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (160 мячей). В составе «Зенита» форвард стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка. Футболист также защищал цвета московского «Спартака», томской «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».

— Вы понимаете, зачем «Спартаку» нужен Соболев?

— Сейчас про него мало кто вспоминает. Если «Спартак» продолжит так много забивать, то про Сашу забудут. Для меня его история очень некрасивая и неприятная. Я надеюсь, что будет найден компромисс. Человек забивал за клуб, играл 4 года, много сделал хорошего для команды. Хотелось бы, чтобы эта история закончилась красиво. Либо «Спартаку», либо Соболеву нужно переступить через свою гордость.

— Вы хотите верить, что «Спартак» не пойдет на принцип и не заставит его до конца контракта сидеть на базе?

— Там же работают умные люди. Зачем это? Парню надо играть. Можно и зарплатную ведомость освободить. В интересах всех, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее. К сожалению, мясо надо либо резать, либо находить компромисс.

— Можно ли сравнивать его историю с уходом Дзюбы в «Зенит»?

— Конечно, нет. Дзюба — воспитанник клуба. Но его тоже нельзя осуждать, мы не знаем всех нюансов. Для меня, как для спартаковца, было больно, что ушел воспитанник клуба, да еще и в «Зенит». В «Спартаке» эту тему уже забыли, мы знаем Артема много лет. Хочется, чтобы он продолжал играть и не завершил карьеру, — сказал Титов в интервью «Матч ТВ».

«Зенит» по итогам пяти туров с 13 очками лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ, «Спартак» (10) занимает четвертую строчку.