Бывшего парня Бузовой обвинили в краже 11 млн рублей у футболистки «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Лина Якупова обвинила бывшего парня Ольги Бузовой в краже 11 миллионов рублей. Сначала мужчина предлагал спортсменке купить автомобиль и заработать на этом, затем просил деньги на адвоката, а вскоре просто исчез. Об этом сообщил Mash.

Мошенник Радий Лебедев хвастался своими успехами в бизнесе и музыкальными талантами — он даже выпустил несколько рэп-треков под псевдонимом Radiy. В 2021 году его заметили в окружении Ольги Бузовой, что породило слухи о возможном романе. Но настоящей «славы» Лебедев добился в 2023 году, когда Приморский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил его к трём годам условного срока за мошенничество — одновременно его осудили в Октябрьском районном суде по другому делу.

Схема Радия выглядела следующим образом: он встраивался в доверие к своим жертвам, создавал образ успешного человека и затем заявлял, что у него есть доступ к электронным аукционам, на которых можно купить автомобили дешевле рыночной цены. Когда доверчивые знакомые переводили ему крупные суммы, он просто исчезал. Именно на такое предложение попалась Лина Якупова. Они познакомились в социальных сетях в 2021 году, и он сначала предложил ей купить Mercedes E-класса, потом Porsche Cayenne, а в конце «Гелендваген». Предполагалось, что автомобили будут перепроданы с выгодой.

Футболистка переводила деньги, но автомобили ей так и не были отправлены. В 2023 году Радий заявил о проблемах с законом и попросил деньги на адвоката. Он убедил Якупову взять четыре кредита и отправить ему полученные средства. В итоге спортсменка осознала, что стала жертвой мошенничества, и сообщила правоохранительным органам о потере 11 миллионов рублей. За всё это время рэпер вернул ей лишь 900 тысяч и больше не выходил на связь. На комментарии о ситуации Якупова отказалась.