Бубнов высказал мнение, как руководству «Спартака» стоит поступить с Соболевым

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым. Ранее «Чемпионат» сообщил, что футболист близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Соболев был отстранён от тренировок с основной командой красно-белых.

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