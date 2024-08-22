«Спартак» может подписать защитника из чемпионата ЮАР

Московский «Спартак» заинтересован в услугах защитника южноафриканской команды «Кайзер Чифс» Спиве Мсиманго, информирует Soccer Laduna.

Согласно сведениям источника, «Спартак» уже давно следит за 27-летним футболистом. Сейчас красно-белые всерьёз заинтересованы в подписании Мсиманго, но стороны вряд ли успеют закрыть сделку в летнее трансферное окно. Впрочем, всё может измениться, если российский клуб сделает очень выгодное предложение команде из ЮАР — это ускорит переговорный процесс и позволит оформить трансфер как можно быстрее.

Отметим, что контракт Спиве Мсиманго с «Кайзер Чифс» из ЮАР рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt Оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,2 млн.