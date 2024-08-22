Агент нападающего Элиа рассказал, что мешает трансферу игрока в «Краснодар»

Футбольный агент Кристофер Мондиану, представляющий интересы нападающего «Янг Бойз» Мешака Элиа, высказался о возможном переходе форварда в «Краснодар».

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«Мы говорили с «Краснодаром» по Элиа. Клуб хочет игрока, он им очень интересен. Но на сегодняшний момент политическая ситуация усложняет перевод денег в Швейцарию из России. Это проблема», — сказал Мондиану Legalbet.

Нападающий начал выступать за «Янг Бойз» в феврале 2020 года. Всего за клуб форвард провел 184 встречи, в которых забил 42 гола и совершил 40 ассистов. Соглашение сторон действует до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 млн евро.