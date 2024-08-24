ЦСКА разгромил «Акрон» в домашнем матче 6-го тура РПЛ

Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:0 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 6-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами отметились Тамерлан Мусаев (49-я минута), Иван Обляков (60, 87, с пенальти) и Мойзес (82). За ЦСКА дебютировал белорусский нападающий Артем Шуманский, вышедший на замену на 90-й минуте.

ЦСКА набрал 10 очков и вышел на 4-е место в турнирной таблице. "Акрон" с 4 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с подмосковными "Химками", "Акрон" на выезде встретится с грозненским "Ахматом". Матчи пройдут 31 августа.