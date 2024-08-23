Руководство футбольного клуба пообещали расстрелять за отсутствие результата

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в футбольного клуба «Урал» на нынешний сезон.

Рапопорт заявил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу «Уралу» вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз — пока до крайней меры мы не доходили», — подчеркнул он.

После шести матчей «Урал» занимает второе место в Первой лиге, набрав 13 очков. Лидирует тульский «Арсенал», в активе которого 14 очков.

«Урал» впервые с сезона-2012/2013 вылетел в Первую лигу. В сезоне-2023/2024 клуб из Екатеринбурга занял в РПЛ 14-е место. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. В стыковых матчах команда проиграла тольяттинскому «Акрону». В результате был уволен главный тренер команды Виктор Гончаренко.