«Брентфорд» объявил о трансфере защитника из «Ливерпуля»

Английский «Брентфорд» на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Сеппа ван ден Берга из «Ливерпуля». Футболист подписал с клубом пятилетний контракт. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила около € 24 млн.

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22-летний Сепп ван ден Берг провёл в минувшем сезоне в составе «Майнца» 36 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. Ранее нидерландец также успел поиграть за английский «Престон», немецкий «Шальке», а также «ПЕК Зволле», чьим воспитанником он является. За основной состав «Ливерпуля» ван ден Берг провёл четыре игры. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ден Берга в € 12 млн.

В новом сезоне АПЛ «Брентфорд» стартовал с победы над «Кристал Пэлас» (2:1). В следующем туре команда сыграет в гостях с «Ливерпулем», встреча состоится 25 августа.