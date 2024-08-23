Президент медиаклуба рассказал о перспективах в Кубке России

Президент медиаклуба «Амкал» Герман Попков рассказал о перспективах в Кубке России. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Мы ощущаем себя намного сильнее и увереннее, чем раньше. Аппетит приходит во время еды. Будем смотреть, когда и какой соперник нас ждет. Говорят, что будет жеребьевка и неизвестно, где мы сыграем», — сказал «Матч ТВ» Попков.

Медиаклуб «Амкал» в матче второго круга Пути регионов Кубка России обыграл московский «Велес» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Василий Маврин на 31-й минуте и Степан Костюков на 56-й. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче третьего раунда «Амкал» сыграет с победителем встречи «Космос» (Долгопрудный) — «Сахалин».

Остальные медиаклубы преодолеть барьер второго раунда не сумели — «2Drots» уступил костромскому «Спартаку», а «Broke Boys» дзержинскому «Химику» с одинаковым счетом 0:1.