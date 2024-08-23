«Зенит» объявил об уходе Изидора в «Сандерленд»

Вильзон Изидор стал игроком «Сандерленда».

Форвард «Зенита» перешел в клуб Чемпионшипа на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Сандерленд» достигли соглашения о переходе французского нападающего в команду из английского Чемпионшипа на правах возмездной аренды с обязательным правом выкупа. Сине-бело-голубые благодарят Вильсона Изидора за помощь в достижении исторического результата в три Кубка за сезон — и желают успехов на футбольном поле!» – сказано в сообщении «Зенита».

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За петербургский клуб он сыграл 26 матчей и забил 4 гола.